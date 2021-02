Iconico duo di musica elettronica Daft Punk annuncia la scissione

Daft Punk, un duo elettronico francese la cui carriera è iniziata nel 1993, hanno annunciato la loro separazione.

I musicisti - Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo - hanno annunciato lo sviluppo in un inquietante video di YouTube intitolato Epilogue, in cui i due - in costumi robotici come sempre - vengono filmati in un deserto dove si salutano, prima che uno dei due esplode.

La band raggiunse la fama internazionale dopo composizioni come One More Time, Da Funk, Around the World e Harder, Better, Faster, Stronger.

Uno dei loro più grandi successi nel decennio precedente è stato il brano discoteca retrò Get Lucky.