La regina Elisabetta si rivolgerà al Nation Hours prima dell'intervista dei Sussex con Oprah

Il principe Carlo e Camilla, la duchessa di Cornovaglia, il principe William e Kate, la duchessa di Cambridge, e Sophie, contessa di Wessex, dovrebbero unirsi al monarca nel suo discorso che è progettato per mostrare la famiglia unita.

La regina Elisabetta e membri longevi della famiglia reale appariranno in TV per parlare alla nazione il 7 marzo, poche ore prima dell'intervista di Oprah Winfrey con Harry e Meghan sulla CBS.

Il tradizionale Commonwealth Service presso l'Abbazia di Westminster l'8 marzo non si terrà quest'anno a causa della crisi del coronavirus, quindi la monarca pronuncerà il suo discorso il giorno prima.

Il cambiamento del programma potrebbe avere conseguenze importanti poiché l'imminente intervista che i Sussex hanno concesso a Oprah ha già suscitato molte polemiche su entrambe le sponde dell'Atlantico. The Mirror ha riferito che l'intervista potrebbe dover essere rieditata o anche parzialmente ripresa a causa della spaccatura che ha causato con la regina e il principe William e per il ricovero in ospedale del 99enne principe Filippo.

Secondo i rapporti, Harry e Meghan erano scioccati dopo che la Regina li aveva privati del loro patrocinio reale e sportivo a causa dell'intervista "chiedimi tutto".

"Quando il Duca e la Duchessa hanno parlato, non era stato previsto che sarebbe stato portato via loro il patrocinio. Hanno quindi parlato come se avessero ancora un ruolo da svolgere... Ora, tuttavia, a parte i loro titoli, non hanno alcun ruolo nella vita reale - un punto che i produttori sanno non è stato discusso quando Winfrey ha parlato con loro. Né i Sussex, né la troupe televisiva hanno visto la caduta della loro intervista che ha portato a questo. Harry e Meghan pensavano che avrebbero mantenuto il loro ruolo. Ma le cose sono cambiate in modo significativo per loro da quando si sono seduti con entusiasmo per Winfrey e hanno aperto i loro cuori", ha detto una fonte al Mirror.

Nel gennaio 2020, il principe Harry e sua moglie Meghan Markle hanno detto che volevano rinunciare ai privilegi finanziari reali, guadagnarsi da vivere da soli e trascorrere il loro tempo tra il Regno Unito e il Nord America. Successivamente, il Duca e la Duchessa hanno comprato una proprietà multimilionaria a Santa Barbara, in California, e hanno firmato un contratto di produzione cinematografica con la società americana Netflix.