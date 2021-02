Poco meno di 30mila Mac in tutto il mondo infettati da malware misterioso

Il malware, che l'azienda chiama "Silver Sparrow", non "mostra i comportamenti che ci aspettiamo dal solito adware che spesso prende di mira i sistemi macOS", riporta la Cnn con riferimento a Tony Lambert, analista di Red Canary.

Non è chiaro quale sia l'obiettivo del malware. Silver Sparrow include un meccanismo di autodistruzione che sembra non essere stato utilizzato, hanno riferito gli esperti. Inoltre non è chiaro cosa attiverebbe quella funzione.

In particolare Silver Sparrow contiene un codice che funziona sul chip M1 interno di Apple che è stato rilasciato a novembre, rendendolo così il secondo malware noto a funzionare in questo modo, riporta il sito di notizie Ars Technica.

"Anche se non abbiamo ancora osservato Silver Sparrow fornire payload dannosi aggiuntivi, la sua compatibilità con chip M1 lungimirante, la portata globale, il tasso di infezione relativamente alto e la maturità operativa suggeriscono che Silver Sparrow è una minaccia ragionevolmente seria", hanno sostenuto gli esperti informatici.

Silver Sparrow ha infettato i Mac in 153 Paesi a partire dal 17 febbraio, con concentrazioni più elevate segnalate negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada, in Francia e in Germania, secondo i dati di Malwarebytes, un sito web che blocca gli attacchi ransomware.