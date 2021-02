"Non resteremo a guardare": Germania avverte Myanmar potrebbe essere sanzionato come "ultima ratio"

Il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas ha dichiarato lunedì che gli eventi in Myanmar sono preoccupanti, osservando che l'UE potrebbe utilizzare le sanzioni come ultima ratio.

"Non siamo disposti a stare a guardare", ha detto Maas prima di un incontro con i ministri degli esteri europei a Bruxelles. "Useremo tutti i canali diplomatici per spingere per una de-escalation in Myanmar ma allo stesso tempo, come ultima risorsa, prepareremo sanzioni contro il regime militare in Myanmar".

© AP Photo Proteste in Myanamar, Feb. 8, 2021.

Anche il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha attaccato le forze armate, esortando a fermare la violenza in Myanmar.

"Oggi chiedo ai militari del Myanmar di fermare immediatamente la repressione. Liberate i prigionieri. Porre fine alla violenza. Rispettare i diritti umani e la volontà del popolo espressa nelle recenti elezioni", Guterres lo ha detto al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite in un video messaggio preregistrato.

Anche il capo della politica estera dell'UE Josep Borrell ha criticato la violenza, esortando i militari del Myanmar a fermare la repressione dei manifestanti.

© AP Photo / Thein Zaw Venditore di giornali in Myanmar

In precedenza, 8 generali del Myanmar e tre entità sono stati presi di mira dalle sanzioni degli Stati Uniti, come il presidente Joe Biden ha detto, sono responsabili del colpo di stato nel paese. Il Regno Unito e il Canada hanno seguito Washington imponendo sanzioni contro diversi alti funzionari del Myanmar.

La situazione in Myanmar

Il Myanmar è teatro di proteste di massa contro il colpo di stato militare dall'arresto del consigliere di Stato Aung San Suu Kyi, del presidente Win Myint e di altri alti funzionari avvenuti ad inizio di questo mese. Gli scontri tra polizia e manifestanti hanno già provocato almeno due morti e feriti, come la polizia ha riferito sparando sui manifestanti con colpi veri.

I militari hanno accusato il capo del governo deposto Aung San Suu Kyi e la sua Lega Nazionale per la Democrazia di frode elettorale e hanno promesso di tenere elezioni eque il prossimo anno.