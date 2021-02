La Boeing raccomanda di sospendere i voli dei 777

La Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti in precedenza aveva affermato che avrebbe intensificato le ispezioni ai velivoli Boeing 777.

"Boeing sta monitorando attivamente i recenti eventi relativi al volo United Airlines 328. Mentre l'indagine è in corso, abbiamo raccomandato di sospendere le operazioni dei 69 777 in servizio e dei 59 negli hangar alimentati da motori Pratt & Whitney 4000-112 fino a quando la FAA non avrà identificato il protocollo di ispezione appropriato", ha affermato la società in una nota.

Nel frattempo, la United Airlines ha dichiarato su Twitter che stava temporaneamente sospendendo i voli operati dai Boeing 777. Anche il Giappone ha chiesto a tutte le sue compagnie aeree di rimuovere temporaneamente dal servizio gli aerei Boeing 777 alimentati da motori Pratt & Whitney serie 4000.

"Boeing sostiene la decisione di ieri del Japan Civil Aviation Bureau e l'azione odierna della FAA di sospendere le operazioni dei velivoli 777 alimentati da motori Pratt & Whitney 4000-112. Stiamo lavorando congiuntamente con questi regolatori mentre ulteriori ispezioni sono condotte dalla Pratt & Whitney", ha detto la società.

Un Boeing 777 con oltre 230 persone a bordo, diretto da Denver a Honolulu, ha subito un guasto al motore ed è dovuto tornare indietro sabato. Pur atterrando in sicurezza senza registrare feriti a bordo, detriti del motore jet sono caduti nel sobborgo Broomfield di Denver suscitando considerevoli preoccupazioni e scalpore mediatico.