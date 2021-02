La Svizzera potrebbe rifiutare il vaccino AstraZeneca se il produttore non fornirà i dati richiesti

L'assenza del vaccino anti-Covid della AstraZeneca dal piano vaccinale, che avrebbe dovuto rappresentare circa un settimo delle dosi, era stato notato dai media e dagli esperti in materia, sollevando una serie di interrogativi.

Ieri, domenica 21 febbraio, il quotidiano NZZ am Sonntag ha rivelato che il governo federale starebbe valutando la possibilità di vendere o cedere la quota svizzera del vaccino ordinato, se l'approvazione da parte dell’autorità competente, la Swissmedic, dovesse continuare ad essere ritardata o infine negata.

Tale revisione si trascina da ottobre perché la Swissmedic ha richiesto dati clinici aggiuntivi da uno studio negli Stati Uniti non ancora pervenuti, in un contesto di dati ritenuti poco chiari sull’efficacia del preparato soprattutto sulle persone anziane.

© REUTERS / Ricardo Moraes Aereo con 2 milioni di dosi del vaccino anti-Covid AstraZeneca atterra a Rio de Janeiro, Brasile

Nora Kronig, responsabile dell'approvvigionamento dei vaccini, ha dichiarato all'NZZ am Sonntag che la situazione dei dati è attualmente incerta, motivo per cui AstraZeneca non è elencata nel piano di consegna. Ha aggiunto che il recesso dal contratto di vendita non è un'opzione al momento, ma ha anche affermato che l'ordine sarebbe stato riesaminato se il vaccino non dovesse ottenere l'approvazione.

Secondo la Kronig, la Svizzera non dipende dalle dosi di AstraZeneca e il governo non esclude di trasferire le dosi ad altri se necessario.

Un portavoce di AstraZeneca ha per latro dichiarato al giornale che la società è pronta a fornire rapidamente le dosi in Svizzera non appena Swissmedic approverà il vaccino.