Bill Gates svela i veri motivi del mortale blackout in Texas

Bill Gates nega che siano state le fonti di energia rinnovabile a causare il collasso della rete elettrica e indica in maniera chiara quella che secondo lui è la vera ragione del freddo estremo degli ultimi giorni in Texas: i cambiamenti climatici dovuti al riscaldamento globale del pianeta.

Il co-fondatore di Microsoft in un'intervista alla CNN ha respinto l'affermazione del governatore texano Greg Abbott secondo cui sono state le energie rinnovabili a provocare il blackout. In particolare, secondo Abbott, il freddo avrebbe portato al congelamento delle turbine eoliche, sotto-potenziando il sistema elettrico in un momento in cui la richiesta di corrente aumentava a causa del freddo e della necessità di riscaldarsi.

Per Gates la questione è esattamente all'opposto. Le morti nel Lone Star State causate dal freddo invernale erano abbastanza prevedibili, dopo la decisione dello stato di non trasformare le sue fonti di energia. Il Texas avrebbe pagato per non aver investito abbastanza nelle rinnovabili.

"È ironico incolpare le energie rinnovabili e non rendersi conto che avremmo dovuto occuparci proprio di questo", ha detto Gates.

Lo stato di emergenza in Texas

Venerdì il governatore del Texas Greg Abbott ha proclamato lo stato di emergenza in 254 contee dello stato a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

"Il Texas dovrebbe prestare attenzione alla guida dei loro leader locali e stare allerta ai cambiamenti delle condizioni meteorologiche nella loro zona", ha detto Abbott, secondo quanto riportato dalla ABC.

Il ricorso massiccio ai sistemi di riscaldamento per il freddo estremo ha portato ad un sovraccarico della rete elettrica, che non ha retto ed è collassata provocando un blackout durato 36 ore. Per il freddo sono morte oltre, direttamente o in conseguenza delle esalazioni da monossido di carbonio, una cinquantina di persone.