Zarif critica l'ipocrisia occidentale sull'espansione dell'impianto nucleare israeliano

Il ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif ha accusato le potenze occidentali di ipocrisia dopo aver appreso la notizia secondo la quale Israele starebbe espandendo i suoi impianti per l'arricchimento dell'uranio a fini bellici.

In un tweet di sabato, Zarif ha commentato i nuovi lavori in corso presso la struttura di Dimona nel deserto del Negev, chiedendo al presidente degli Stati Uniti Joe Biden e ai leader dei restanti partiti occidentali, tra cui Angela Merkel, Boris Johnson ed Emmanuel Macron, se fossero anche loro un po '"preoccupati" per una tale decisione da parte di Tel Aviv sviluppo.

All'inizio di questa settimana il cosiddetto E3 - Regno Unito, Francia e Germania - e gli Stati Uniti hanno chiesto all'Iran di cessare l'arricchimento dell'uranio.

A gennaio, l'impianto iraniano di Fordow ha ripreso a raffinare l'uranio a una concentrazione del 20% di isotopo fissile uranio-235 ad un ritmo di mezzo chilo al giorno. Quel grado di purezza è molto inferiore al livello del 90% necessario per le armi nucleari, ma superiore a quello utilizzato nella maggior parte dei reattori nucleari.

Gli accordi per il nucleare iraniano

I Paesi del blocco occidentale hanno messo in guardia Teheran contro le iniziative volte a bloccare le ispezioni dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) previste dal Piano d'azione globale congiunto (PACG) a meno che tutte le altre parti non rispettino i propri impegni ai sensi del patto.

Washington deve ancora ritornare a rispettare gli accordi di Vienna sul nucleare (PACG), dai quali l'ex presidente Donald Trump si ritirò nel 2018, reimponendo le sanzioni alle esportazioni di petrolio iraniane, già in precedenza revocate in base a tale accordo.

Giovedì è arrivata in questo senso l'apertura da parte del portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price, il quale ha detto che Washington sarebbe disposta a "presentarsi" se le restanti parti - tra cui Russia, Cina e il blocco dell'UE - organizzassero un vertice.

Il giorno dopo, tuttavia, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha avvertito gli Stati Uniti che il rilancio del PACG "spianerebbe la strada dell'Iran verso un arsenale nucleare".

L'arsenale nucleare israeliano

Si stima che Israele possieda tra le 80 e le 400 armi nucleari nel suo arsenale clandestino, sebbene non abbia mai testato un dispositivo del genere sul proprio territorio.

L'Iran ha costantemente rinunciato pubblicamente allo sviluppo di armi nucleari in linea con una fatwah di lunga data del leader supremo Ayatollah Ali Khamenei.