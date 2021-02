Alaska, donna morsa da un orso mentre si trovava al bagno

Una visita in campagna a casa del fratello si è trasformata in un vero e proprio incubo per Shannon, una donna originaria dell'Alaska sudorientale che è finita per essere attaccata e morsa da un orso mentre stava espletando i propri bisogni nella latrina all'aperto.

"Sono uscita e mi sono seduta sul water e subito qualcosa mi ha morso il sedere proprio mentre mi sedevo. Sono saltata in piedi e ho gridato quando è successo", ha detto la donna citata dal quotidiano The Guardian.

All'udire le urla Erik, il fratello della vittima, si è precipitato sul posto. Quando ha visto Shannon tenersi la ferita, ha pensato che sua sorella fosse stata attaccata da uno scoiattolo o da un visone, ma ha avuto una grande sorpresa:

"Ho aperto il sedile del water e proprio lì c'era la faccia di un'orso che guardava attraverso il buco, proprio me", ha detto.

I due hanno quindi iniziato a correre a casa di Erik il più velocemente possibile. Una volta dentro hanno iniziato a curare la ferita di Shannon, che sanguinava, ma non in maniera "così grave", e si sono messi a dormire.

La mattina dopo i due hanno scoperto tracce dell'animale in tutta la proprietà. Carl Koch, un dipendente dell'Alaska Department of Fish and Wildlife, ha affermato che molto probabilmente è stato un orso nero ad attaccare Shannon.

Un vicino che viveva a poco meno di un chilometro di distanza in seguito ha dichiarato a Koch di averne visto un altro esemplare vicino a casa sua.

Come è finito l'orso nella latrina?

Ma come ha fatto il grosso animale ad introdursi di soppiatto ed evitare di essere visto o sentito nonostante la sua considerevole stazza

Erik e Shannon presumono che l'animale sia entrato nella struttura attraverso un'apertura nella parte inferiore della porta sul retro.

"Mi aspetto che probabilmente non sia poi così male come tana in inverno", ha detto Shannon, scherzando.

L'Ursus Americanus, o orso nero americano, è una delle specie di orsi meno pericolose. Attaccano raramente gli umani durante gli incontri e si comportano in modo aggressivo solo quando sentono che i loro cuccioli o la tana sono minacciati.

Gli scienziati ritengono che gli sparuti casi di aggressione nei confronti degli esseri umani potrebbero essere motivati dalla fame.