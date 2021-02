Lite in famiglia a Buckingam Palace, la Regina Elisabetta furiosa con Harry e Meghan

La casa reale britannica sta decisamente affrontando un momento burrascoso. Mentre il marito si trova da giorni in ospedale, l'anziana (ma longeva) regina Elisabetta II è ai ferri corti col il nipote Harry e la moglie Meghan per la loro decisione di trasferirsi in California, lontani dagli obblighi della "royal family". In particolare, secondo le indiscrezioni trapelate dal Daily Mail, Sua Maestà sarebbe rimasta particolarmente offesa dalla reazione dei duchi di Sussex al ritiro formale di titoli e incarichi dalle attività di famiglia.

La severa decisione della regina è stata presa in seguito ad un'intervista concessa dai duchi a Oprah Winfrey, amica di Meghan, senza l'autorizzazione di Buckingam Palace. La reazione della coppia è stata "scioccante" per la regina, riferiscono le fonti.

Harry e Meghan hanno dichiarato di poter svolgere il loro servizio per la Corona anche fuori dal palazzo reale, perché "il servizio è universale". Una risposta considerata da Buckingam Palace "rozza" e "orribilmente irrispettosa" nei confronti della regina, il cui marito Filippo è da giorni in ospedale.

La risposta della regina

"Tu lavori per la monarchia, non è la monarchia a lavorare per te", avrebbe risposto la regina, secondo quanto riferisco le fonti, che parlano di una situazione molto tesa all'interno della famiglia reale.

Anche se Harry e Meghan sono ancora membri "molto amati" della famiglia, la spaccatura tra le due parti è ora più ampia che mai, spiegano le fonti assicurando che la decisione di allontanarsi è stata presa autonomamente dalla coppia, per poter "camminare con le proprie gambe".

'Hanno ottenuto un successo strepitoso di ciò che si erano proposti di fare negli Stati Uniti, questa vita indipendente. E buona fortuna a loro. Ma non puoi avere la tua torta e mangiarla", riporta il Daily Mail, citando le fonti.

La Megxit

Un anno fa il principe Harry e la consorte hanno annunciato il loro desiderio di volersi separare dalla famiglia reale per rendersi autonomi. Con la regina hanno stabilito un anno di "transizione" per poter riflettere sulla loro decisione.

I duchi hanno comprato una villa da capogiro a Malibù, in California, e siglato contratti con Netflix e Spotify, allontanandosi dal rigido e formale protocollo della famiglia reale britannica. Quando allo scadere della fase intermedia, il principe Harry ha chiesto alla regina Elisabetta un prolungamento del periodo, si è visto ritirare i titoli e incarichi delle attività della famiglia reale, venendo di fatto estromesso dal ruolo di membro della monarchia britannica, pur mantenendo i titoli nobiliari.