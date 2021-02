BlueMed, un'agenda strategica per l'economia blu del Mediterraneo

📣The CSA Coordinator Fabio Trincardi introduces the "great adventure" of BlueMed, that will be presented during the upcoming #OneMediterranean conference (Feb.22-24).

All the info to join:

🌊https://t.co/TYh0Fuaabj@EUScienceInnov @EU_MARE @UfMSecretariat @CNRDTA @CNRsocial_ https://t.co/HqaRSp0jKT