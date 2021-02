Conferenza di Monaco, Biden all'Occidente: "L'America è tornata"

Partecipando virtualmente alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco in Germania, il presidente americano Joe Biden ha annunciato venerdì che gli Stati Uniti romperanno con la cosiddetta posizione dell'America First (prima l'America) tanto voluta dall'amministrazioneTrump, sottolineando ai leader stranieri che il suo mandato si concentrerà sul rafforzamento dell'alleanza transatlantica.

Il discorso, che ha segnato la prima grande apparizione di Biden sulla scena globale, ha visto il presidente affermare di fronte ai tradizionali alleati della nazione la sua prontezza e disponbilità ad iniziare a lavorare fianco a fianco con loro su una varietà di questioni, tra cui il controllo degli armamenti, il COVID -19, la cybersicurezza e lacrisi climatica.

"L'America è tornata, l'alleanza transatlantica è tornata e non stiamo guardando indietro, stiamo guardando avanti insieme. La partnership tra Europa e Stati Uniti è e deve rimanere la pietra angolare di tutto ciò che speriamo di realizzare nel XXI secolo. Non possiamo concentrarci solo sulla concorrenza tra Paesi che minacciano di dividere il mondo, che minacciano di affondarci tutti insieme se non collaboriamo. Dobbiamo fare entrambe le cose: lavorare a stretto contatto con i nostri alleati e partner ", ha detto Biden.

Nel tentativo di cancellare "ogni dubbio" sulle vere intenzioni degli Stati Uniti, Biden ha sottolineato che Washington continuerà a "lavorare a stretto contatto" con i suoi partner europei e che continuerà ad aderire alla clausola di mutua difesa dell'alleanza NATO, nota come Articolo 5.

"Questo è il nostro voto incrollabile", ha detto il presidente.

Gli obiettivi

Biden ha promesso di fermare la rinascita dell'ISIS, così come ha confermato che le truppe statunitensi rimarranno in Germania, con il presidente che ha invocato più volte l'alleanza NATO durante il suo discorso, sottolineando il gruppo come un punto fermo per le sfide alla sicurezza globale, comprese quelle stabilite dalla decennale missione militare degli Stati Uniti in Afghanistan.

"La mia amministrazione sostiene con forza il processo diplomatico in corso e per porre fine a questa guerra che sta andando avanti da 20 anni. Restiamo impegnati a garantire che l'Afghanistan non sia mai più una base per attacchi terroristici contro gli Stati Uniti, i nostri partner e i nostri interessi".

Le osservazioni di Biden sull'annullamento del ritiro delle forze armate USA dalla Germania sono state accolte a braccia aperte dal ministro della Difesa tedesco Annegret Kramp-Karrenbauer, che venerdì ha detto a Reuters che "questo segnale sarà notato e ben compreso".

"Il progresso democratico è sotto attacco"

Sebbene Biden abbia riconosciuto che la forza collettiva è la chiave per rafforzare l'alleanza transatlantica, ha anche avvertito che "il progresso democratico è sotto attacco" negli Stati Uniti e in Europa da una leadership autorevole che cerca di dominare l'ordine globale.

"Le nostre partnership sono durate e sono cresciute negli anni perché sono radicate nella ricchezza dei nostri valori democratici condivisi. Non sono transazionali. Non sono estrattive", ha detto Biden, toccando le tattiche passate di Trump per ridefinire gli alleati come rivali economici .

"In troppi luoghi, anche in Europa e negli Stati Uniti, il progresso democratico è sotto attacco".

Per Biden "siamo a un punto di svolta tra coloro che sostengono che, date tutte le sfide che dobbiamo affrontare, dalla quarta rivoluzione industriale a una pandemia globale, che l'autocrazia è il modo migliore per andare avanti, sostengono, e coloro che capiscono che la democrazia è essenziale, essenziale per affrontare queste sfide " e "la democrazia dovrà prevalere".

Le minacce cinese e russa e l'Iran da Cina, Russia e colloqui con l'Iran

Concludendo il suo discorso, Biden ha colto l'occasione per lanciare severi avvertimenti sulle minacce che sostiene essere state poste da Russia e Cina, prima di ribadire la promessa della sua amministrazione di avviare colloqui con l'Iran.

"La concorrenza con la Cina sarà rigida - questo è ciò che mi aspetto, ed è ciò che accolgo con favore perché credo nel sistema globale", ha detto Biden, mettendo in evidenza la necessità di garantire che la crescita sia "condivisa ampiamente ed equamente" e non da i pochi."

"Possiamo possedere la corsa per il futuro, ma per farlo dobbiamo essere consapevoli degli investimenti storici e delle partnership che ciò richiederà. … Dobbiamo respingere gli abusi economici e la coercizione del governo cinese che minano le basi del sistema economico internazionale. Tutti devono giocare secondo le stesse regole ", ha sottolineato.

Lo stesso messaggio è stato lanciato anche alla Russia, con l'ex vice di Barack Obama che afferma che Mosca starebbe cercando di "minare" il sistema statunitense in quanto "i leader russi vogliono che la gente creda che il nostro sistema è più corrotto o corrotto come il loro".

"[Il presidente russo Vladimir] Putin cerca di indebolire il progetto europeo e la nostra alleanza NATO. Vuole minare l'unità transatlantica e la nostra determinazione perché è molto più facile per il Cremlino intimidire e minacciare i singoli stati che negoziare con una comunità transatlantica forte e strettamente unita ", ha detto Biden.

L'intenzione di Joe Biden, insomma, è quella di rendere possibile "un futuro in cui tutte le nazioni siano in grado di determinare liberamente il proprio percorso senza la minaccia di violenza o coercizione. Non possiamo e non dobbiamo tornare all'opposizione riflessiva e ai rigidi blocchi della Guerra Fredda. La concorrenza non deve bloccare la cooperazione su questioni che riguardano tutti noi".

Biden ha poi fatto seguire le sue osservazioni su Cina e Russia dalla questione iraniana, in merito alla quale ha chiarito di desiderare più trasparenza e comunicazione tra i due Paesi così da arrivare ad un nuovo, reciproco impegno con Teheran su sull'accordo nucleare del 2015 che Washington ha ritirato dall'amministrazione Trump.