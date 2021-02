Polizia spagnola identifica un documento di bronzo risalente a 2000 anni fa

La Policia Nacional della Spagna ha trovato un documento giuridico unico in bronzo risalente al periodo dell'Impero Romano. Si tratta di un ritrovamento molto raro per la penisola iberica.

"Si tratta di un importante documento giuridico romano, un decreto imperiale dell'imperatore Tiberio che regolava i privilegi e il finanziamento di soldati e veterani, promulgato subito dopo la morte di Cesare Augusto", si legge in un comunicato della Policia Nacional.

Il documento è stato trovato su una pagina web tra gli oggetti messi all'asta a Madrid. Nel corso dell'indagine gli investigatori hanno scoperto che i proprietari attuali hanno acquistato il documento in un negozio di antiquariato a Siviglia. Il proprietario del negozio non era munito di documenti che provassero la sua provenienza legale.

💡¡Eureka!💡



🚩Recuperamos en #Madrid un documento #jurídico romano de bronce con más de 2000 años de antigüedad



Es un decreto imperial del emperador Tiberio, que regulaba los privilegios y la financiación de los soldados y veteranos📜#PatrimonioHistórico#SomosTuPolicía pic.twitter.com/3viitZvBpC — Policía Nacional (@policia) February 19, 2021

Il decreto non era stato incluso nel registro degli oggetti archeologici, come richiesto dalla legge sul patrimonio storico. Il pezzo di bronzo è stato affidato al ministero della Cultura, i cui specialisti condurranno uno studio per determinare quale sarà il luogo di conservazione del documento più idoneo.

A novembre, sulle coste della Sicilia sono stati rinvenuti reperti di epoca greca.