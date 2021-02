Studio in Israele: vaccino Pfizer efficace all'85% dopo la prima dose

Condotto in Israele dallo Sheba Medical Center uno studio, definito "rivoluzionario", per verificare l'efficacia del vaccino Pfizer BioNTech. L'indagine, svolta coinvolgendo persone sintomatiche e asintomatiche, mostra un'efficacia fino all'85% dopo la prima dose.

La ricerca condotta in Israele dallo Sheba Medical Center mostra una protezione all'85% già dopo la prima dose del vaccino per chi manifesta sintomi e al 75% negli altri casi a due, quattro settimane dalla prima infusione. I risultati di questo studio potrebbero guidare la politica internazionale per contrastare la pandemia e permettere modifiche al piano di vaccinazione.

Lo studio è stato svolto su persone sintomatiche ed asintomatiche, registrando che per chi manifesta sintomi, l'efficacia della prima dose sale all'85%.

In questo modo viene "ridotta in modo molto significativa" la possibilità di contagio, ha affermato Gili Regev-Yochay, direttrice dell'Unità di epidemiologia delle malattie infettive dello Sheba Medical Center, citato dal Times of Israel.

In alcuni Paesi si sta prendendo in considerazione la possibilità di ritardare la somministrazione della seconda dose in modo da poter vaccinare un numero maggiore di persone.

"Questa ricerca sostiene la decisione del governo britannico di iniziare a inoculare ai suoi cittadini una singola dose di vaccino", ha affermato Arnon Afek, direttore generale dello Sheba Medical Center.

Negli scorsi giorni le case farmaceutiche Pfizer e BioNTech hanno annunciato un nuovo accordo con la Commissione europea per la fornitura di ulteriori 200 milioni di dosi del vaccino contro la Covid-19.