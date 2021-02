COVID-19 in Polonia, ministro Salute dichiara la terza ondata e annuncia regole su mascherine

"Possiamo affermare che la terza ondata della pandemia è già in Polonia", ha detto il ministro in una conferenza stampa a Varsavia oggi.

Niedzielski ha osservato che ultimamente sta crescendo il numero di nuovi contagi, anche in termini settimanali.

Il ministro ha aggiunto che sono diversi i parametri, monitorati dalle autorità, che mostrano il trend negativo. In particolare, aumenta il numero di pazienti ricoverati con la diagnosi di COVID-19.

Al momento il dato positivo è il numero medio di morti a settimana: 244 al giorno nella settimana precedente e 199 in questa settimana. Niedzielski ha spiegato che questo fatto non può confortare, poiché le statistiche sui decessi sono in ritardo nel tempo rispetto alle statistiche sui contagi. A suo avviso, la presenza in Polonia dei ceppi britannico e sudafricano del coronavirus influisce in particolar modo sul trend negativo.

Inoltre, il ministro ha annunciato gli aggiornamenti sull'uso di dispositivi di protezione individuale. Attualmente in Polonia tutte le persone devono coprire naso e bocca nei luoghi pubblici. Alcune utilizzano sciarpe, foulard e visiere di plastica al posto delle mascherine.

Il ministro della Salute ha anticipato che presto verrà emessa un'ordinanza che vieterà l'uso di "oggetti che non soddisfano i requisiti necessari" per coprire la bocca e il naso.

"Visiere - no, foulard - no. Per quanto riguarda il tipo di mascherine, bisognerà seguire solo la raccomandazione del Consiglio medico", ha sottolineato Niedzielski.

Secondo gli ultimi dati del ministero della Salute polacco, il numero totale di contagi dal coronavirus nel Paese dall'inizio della pandemia è di 1.623.218, con 41.823 decessi.

A gennaio la Germania ha introdotto l'obbligo di indossare le mascherine FFP2.