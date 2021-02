Vaccini, Maduro ringrazia Putin per le dosi di Sputnik V fornite al Venezuela

Venezuela e Russia consolideranno i loro legami, espandendo la collaborazione in ambiti di interesse reciproco, unendo le forze nella lotta al Covid-19. Lo ha reso noto il Cremlino in un comunicato ufficiale, in cui si riferisce di un colloquio telefonico fra Vladimir Putin e Nicolas Maduro.

I due capi di Stato hanno affrontato "in modo costruttivo e amichevole" le questioni bilaterali legate alla cooperazione tra i due Paesi, prestando un'attenzione particolare al contrasto alla pandemia. A questo proposito Maduro ha ringraziato Putin per le forniture del vaccino Sputnik V russo al Venezuela, iniziate a febbraio.

Il presidente russo, a sua volta, ha espresso il suo sostegno "agli sforzi delle autorità venezuelane per rafforzare la sovranità del paese".

Il vaccino russo in Venezuela

A dicembre, il Venezuela ha firmato un accordo con la Russia per la consegna del vaccino per avviare la vaccinazione di massa. A metà gennaio il presidente Nicolas Maduro ha annunciato l'arrivo del primo lotto da 10 milioni di dosi nelle settimane seguenti.

Il Venezuela ha iniziato a condurre gli studi clinici di fase tre dello Sputnik V a metà ottobre e diversi funzionari di alto profilo, tra cui il figlio di Maduro, Nicolas Maduro Guerra, hanno ricevuto il vaccino.