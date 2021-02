La regina Elisabetta priva Harry e Megan di titoli e incarichi

Il principe Harry e la consorte Megan sono stati privati ​​di tutti i loro incarichi e titoli onorari dopo aver confermato in una lettera inviata a Buckingam Palace la volontà di non voler tornare ai propri "doveri reali".

La regina Elisabetta II si è detta rammaricata dalla loro decisione, ma ha dovuto prendere atto che la nuova vita in California dei duchi del Sussex è incompatibile con la "vita di servizio pubblico" che si richiede ai membri senior della famiglia reale.

La Megxit

Un anno fa Harry e Megan hanno lasciato tutto il mondo a bocca aperta quando hanno annunciato la loro volontà di staccarsi dalla famiglia reale per farcela con le "loro proprie forze". Con la corona è stato concordato un anno di tempo per la "transizione", durante il quale la coppia si è trasferita in California in una lussuosa villa a Malibu da 11 milioni di sterline.

La coppia è stata fortemente criticata per la scelta, ma forse non si aspettava un simile e drastico epilogo.

Allo scadere dell'anno Harry e Megan hanno chiesto di prorogare la fase intermedia proprio per non perdere il proprio ruolo in organizzazioni e attività di cui si occupavano. Tuttavia Sua Maestà è stata inflessibile e ha fatto sapere di essere già in procinto di revocare i loro titoli e incarichi militari, da ridistribuire tra i "membri attivi della famiglia reale".

L'intervista della discordia

A scatenare il composto risentimento della Regina, probabilmente, un'avventata intervista che la giovane coppia regale ha rilasciato poco prudentemente alla loro vicina di casa in California, Oprah Winfrey. Mela della discordia una foto in bianco e nero di Megan sdraiata sull'erba con il marito, che rivelava la gravidanza della duchessa, pubblicata senza l'autorizzazione della Casa Reale.

Harry ha replicato alla regale nonna: "Possiamo tutti vivere una vita di servizio. Il servizio è universale". Ma non è bastato a reintegrare il duca e la duchessa di Sussex che da oggi non rappresenteranno più Buckingam Palace.