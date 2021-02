Donald e Melania Trump avvistati insieme per la prima volta dopo la Casa Bianca - Foto, video

La coppia era stata vista insieme per l'ultima volta il 20 gennaio, il giorno dell'inaugurazione di Joe Biden, che entrambi hanno boicottato, viaggiando invece in Florida.

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la First Lady Melania sembravano essere spariti dalle cronache mondane da quando avevano lasciato la Casa Bianca, alimentando le voci di una potenziale spaccatura nel loro matrimonio di 16 anni. Tuttavia, i due sono stati avvistati insieme il giorno di San Valentino al resort Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida.

Mar-a-Lago è una villa considerata patrimonio storico negli Stati Uniti - costruita negli anni venti del XX secolo da Marjorie Merriweather Post, divenne residenza invernale per i presidenti degli Stati Uniti. Dopo la morte della Post, avvenuta nel 1973, venne affittata al governo degli USA fino al 1981. Nel dicembre del 1985 venne acquistata da Donald Trump.

L'ex presidente e la sua first lady, accompagnati da Donald Trump Jr e dalla sua ragazza, hanno scattato dei selfie con gli imprenditori Keith e Danielle Otto, che hanno condiviso le foto su Instagram.

Un video che mostra la coppia è apparso inoltre sulla fan page di Melania Trump, datato 17 febbraio.

L'apparizione pubblica dei Trump insieme arriva in mezzo a un turbinio di voci contrastanti che suggeriscono da un lato che la coppia sarebbe in crisi e starebbe per divorziare, dall’altro che, al contrario, sarebbero felici e l’unione sarebbe ancora solida.