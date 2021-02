Chi è il prossimo? Anche il Canada si unisce alla crociata anti-Facebook australiana

Intanto in Australia il social network ha impedito agli australiani di pubblicare o condividere notizie, oltre a bloccare tutti i contenuti relativi alle notizie nel paese per una legge locale che obbligava Facebook a pagare per i contenuti che appaiono sulla sua piattaforma.

Anche il Canada si unisce all'Australia nella sua crociata anti-Facebook mentre il paese ha promesso di far pagare al gigante dei social media i contenuti delle notizie.

Il ministro del Tesoro canadese Steven Guilbeault, responsabile della legislazione che limiterà il monopolio del gigante tecnologico, ha detto che Ottawa non si tirerà indietro se Facebook adotterà una posizione dura come ha fatto con l'Australia.

"Il Canada è in prima linea in questa battaglia. Siamo davvero nel primo gruppo di Paesial mondo che lo stanno facendo", ha detto ai giornalisti Guilbeault.

Il funzionario ha quindi sottolineato che più paesi adotteranno regole simili per quanto riguarda le notizie che appaiono su Facebook, sottolineando che l'approccio dell'azienda a un certo punto diventerebbe "totalmente insostenibile".

Guilbeault ha poi dichiarato di aver tenuto negoziati con le sue controparti in Australia, Finlandia, Francia e Germania e ha osservato che fino a 15 paesi in futuro potrebbero partecipare alla battaglia contro Facebook.

Il ministro non ha rivelato quali misure il Canada intende adottare, ma si pensa che potrebbe seguire le orme dell'Australia o richiedere ai giganti della tecnologia di aprire negoziati con gli editori di notizie su dei compensi finanziari.

La situazione di Facebook in Australia

La notizia arriva quando Facebook è impegnato in una situazione di stallo con l'Australia sulla nuova legislazione di Canberra. La legge sulla contrattazione dei media è stata introdotta per prevenire uno squilibrio tra i giganti della tecnologia come Facebook e i media del paese.

Nel 2018, un'inchiesta lanciata dalla Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) ha rivelato che i giganti della tecnologia avevano guadagnato immensamente dai media.

Di ogni 100 dollari australiani spesi in pubblicità digitale nei media locali, 81 dollari australiani sono andati a Facebook o Google.

La nuova legge richiede che i giganti della tecnologia paghino per i contenuti delle notizie, sebbene non ne sottolinei l'importo. Le autorità sostengono che non solo la legislazione garantirà un equo compenso, ma aiuterà l'industria dell'informazione della nazione, che è attualmente in difficoltà.

Facebook ha risposto vietando a editori e utenti di pubblicare, visualizzare o condividere contenuti di notizie. L'azienda ha detto che la legge "fraintende" il suo rapporto con gli editori. Gli account di politici, enti di beneficenza e agenzie governative, compresi quelli relativi alla salute e all'emergenza, erano troppo bloccati, anche se in seguito Facebook ha affermato che si trattava di un errore.

Il social network ha sottolineato che le notizie costituiscono meno del 4% dei contenuti che gli utenti vedono nel loro feed di notizie e ha affermato che hanno aiutato gli editori australiani a generare qualcosa come 318 milioni di dollari l'anno scorso.

La reazione del gigante dei social media è stata duramente criticata dalle autorità australiane, che hanno affermato che la mossa dimostra "l'immenso potere di mercato di questi giganti sociali digitali".