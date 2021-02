Il Duca Filippo di Edimburgo ricoverato in ospedale

Il Principe Filippo, Duca di Edimburgo, è stato ricoverato martedì sera al King Edward VII Hospital di Londra, ha annunciato Buckingham Palace.

"Il ricovero del Duca è una misura precauzionale, su consiglio del Dottore di Sua Altezza Reale, dopo essersi sentito male", ha detto il Palazzo in una dichiarazione.

"Il Duca dovrebbe rimanere in ospedale per alcuni giorni di osservazione e riposo", si aggiunge nel comunicato.

Buckingham Palace non ha fornito ulteriori informazioni sulle condizioni di Filippo.

"Non è Covid", rivela una fonte ai media

Una fonte nella famiglia reale ha rivelato alla Reuters che il Principe Filippo non ha sintomi legati al Covid-19 e che è andato in ospedale in macchina, entrando senza aiuto. La fonte ha sottolineato che il suo arrivo "non è stato un ricovero di emergenza" e che si era "sentito male" per poco tempo prima del suo ricovero.

Il nuovo coronavirus è noto per essere particolarmente patogeno e pericoloso per i pazienti immuno-depressi e gli anziani. Per precauzione Filippo e sua moglie, la Regina Elisabetta II, sono stati vaccinati all'inizio di gennaio, ricevendo le dosi a Windsor, dove risiedono dall'inizio dello stato di emergenza per Covid nel Regno Unito.

Filippo ed Elisabetta si sposarono nel 1947 ed hanno festeggiato il 70esimo anniversario di matrimonio nel novembre 2017. Elisabetta ricevette la corona nel 1953, diventando così la sovrana che ha regnato più a lungo nella storia britannica.

Il Duca Filippo compierà 100 anni il prossimo 10 giugno. Si è ritirato dai suoi impegni reali nel 2017.