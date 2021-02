Vaccini, nuovo accordo UE con Pfizer: in arrivo altre 200 milioni di dosi

Più vaccini in arrivo in Europa grazie ad un nuovo accordo tra Commissione europea e Pfizer/BioNTech, che consentirà ai cittadini europei di vaccinarsi tranquillamente.

Le case farmaceutiche Pfizer e BioNTech, produttori di un vaccino comune contro il coronavirus, hanno annunciato un nuovo accordo con la Commissione europea per la fornitura di ulteriori 200 milioni di dosi del vaccino contro la Covid-19.

Le dosi sono destinate ai 27 Stati membri e vi è la possibilità di una ulteriore opzione di 100 milioni di dosi, riporta l’agenzia Agi.

totale di 500 milioni di dosi

Con questo nuovo accordo appena comunicato, entro il 2021 le case farmaceutiche dovrebbero consegnare un, con un aumento potenziale a 600 milioni di dosi se l’UE eserciterà l’opzione prevista dal nuovo contratto.

Il Ceo di Pfizer Albert Bourla, commentando il nuovo accordo ha detto: “Siamo consapevoli che più persone devono essere vaccinate in Europa per sconfiggere il virus e contenere la pandemia in tutto il mondo. Lavoriamo instancabilmente per supportare le campagne di vaccinazione in Europa e nel mondo aumentando le nostre capacità di produzione”.

Questo nuovo accordo è frutto di una nuova capacità operativa da parte di Pfizer e BioNTech, come ha lasciato intendere il Ceo di quest’ultima, Ugur Sahin, che ha affermato come si punta alla produzione di 2 miliardi di dosi entro il 2021.