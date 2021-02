Gates indica uno dei modi principali per salvare il mondo

Il co-fondatore di Microsoft e filantropo Bill Gates ha condiviso l'idea su come i Paesi ricchi possano aiutare a salvare l'umanità dalla catastrofe climatica.

"Credo che tutti i Paesi ricchi dovrebbero passare al manzo sintetico al 100%. Successivamente ci si abituerà ai nuovi gusti che i produttori miglioreranno nel tempo", ha detto in un'intervista a Technology Review.

Gates spera che il passaggio alle proteine ​​vegetali aiuterà a ridurre le emissioni di metano dagli allevamenti di bestiame.

In precedenza Gates ha definito il raggiungimento della neutralità climatica come il compito più difficile per l'umanità: a suo avviso bisogna puntare sulla riduzione delle emissioni di gas serra derivanti dalla combustione di carbone, petrolio e gas.

Ieri Gates ha anche affermato che la gente si rifiuta di indossare mascherine e farsi vaccinare per le teorie del complotto. Ha anche notato che non ha ancora visto una buona soluzione su come fermare la disinformazione sui social network..