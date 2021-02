Montenegro negozia fornitura Sputnik V con Mosca - ministero Salute

Il Montenegro non ha ancora iniziato a vaccinare i suoi cittadini contro la malattia poiché il paese non ha ancora ricevuto alcun vaccino. Quest’oggi il paese ha rilevato sette casi del ceppo del virus del Regno Unito su 40 campioni tra quelli inviati a Berlino per l'analisi.

"Il ministero della Salute del Montenegro sta discutendo la fornitura di vaccino Covid-19 con il team di negoziazione del governo russo, che include un gruppo di esperti del Centro Gamaleya, e i produttori del vaccino Sputnik V", lo ha detto il ministero, aggiungendo le informazioni sui risultati che saranno resi pubblici dopo la fine dei colloqui.

Dall'inizio della pandemia il Montenegro ha confermato un totale di 69.294 casi, di cui 899 decessi. L'intera popolazione del paese è di circa 620.000 persone.

Il vaccino russo, sviluppato dal Gamaleya Epidemiology and Microbiology Center e registrato dal Ministero della Salute russo l'11 agosto scorso, è stato il primo vaccino al mondo contro il coronavirus.

A febbraio 2021 la prestigiosa rivista medica The Lancet ha pubblicato un'analisi ad interim della sperimentazione di fase 3 del vaccino russo, mostrando la sua efficacia nel 91,6% dei casi contro la Covid-19. Il vaccino è già stato approvato in vari paesi in tutto il mondo, tra cui Bielorussia, Serbia, Argentina, Bolivia, Messico, Nicaragua, Algeria, Libano, Palestina, Venezuela, Paraguay, Ungheria, Emirati Arabi Uniti e altri.