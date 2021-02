Gatto coraggioso difende due bambini dal morso del serpente e poi muore - Foto

Australia, Queensland, un serpente velenoso nel giardino minaccia la vita dei bambini il gatto di famiglia coraggioso fronteggia il serpente e difende i piccoli di famiglia.

Il velenoso serpente non era uno qualunque, ma uno Pseudonaja textilis, il serpente bruno orientale considerato il secondo più velenoso del pianeta.

Arthur, questo il nome dell’eroico gatto stava giocando in giardino con i due bambini quando si è accorto del serpente. Lo ha fronteggiato ed è riuscito ad ucciderlo, ma non prima di essere morso da questo.

Arthur non è morto subito, ma solo il giorno successivo si sono resi conto che il gatto era svenuto. Un sintomo comune in chi viene morso da questo tipo di serpente.

Di lì la corsa presso la clinica veterinaria ma per il povero Arthur non c’è stato nulla da fare, il veleno aveva ormai agito troppo in profondità per poterlo salvare.