Germania, dizionario limita uso dei sostantivi maschili per rendere la lingua più 'gender neutral'

La mossa del dizionario Duden è già stata criticata dall'Associazione per la lingua tedesca, che l'ha stigmatizzata come un tentativo di imporre "espressioni politicamente corrette".

Il Duden, probabilmente il dizionario di tedesco più popolare, ha anticipato che smetterà di riferirsi a "intere professioni" usando sostantivi maschili. Lo riporta il 'Daily Mail' citando il 'Times'.

Come sottolinea il giornale, i generi della lingua tedesca sono maschile, femminile e neutro; nonostante alcuni sostantivi, come quelli del settore professionale, abbiano sia la forma maschile sia quella femminile, è la forma maschile che è "usata per descrivere la professione in generale". Bene, da adesso non più.

La mossa del Duden, che si applica a circa 12 mila parole, mira a rendere il linguaggio "più gender neutral".

Kathrin Kunkel-Razum, capo-redattrice del dizionario, ha specificato che la forma maschile sarà ancora utilizzata per definire un gruppo composto da "più generi", sebbene abbia riconosciuto che ciò potrebbe portare a confusione riguardo la loro esatta composizione.

L'Associazione per la lingua tedesca (GfdS), invece, ha criticato la mossa, stigmatizzando Duden per un presunto tentativo di imporre "espressioni politicamente corrette".

"La società Kunkel-Razum pensa di rivolgersi a chi non segue queste regole. Questi termini di genere non sono usati nelle normali interazioni al supermercato o al garage. Negli ultimi due anni numerosi sondaggi hanno dimostrato che questo processo di gendering non ha alcun sostegno nella società", ha detto GdfS.