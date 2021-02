Cremlino prudente su proposta di Musk per parlare con Putin sulla app Clubhouse

E' interessante la proposta del famoso imprenditore americano Elon Musk al presidente russo Vladimir Putin di colloquiare sul nuovo social network Clubhouse, ma prima bisogna vederci chiaro, lo stesso capo di Stato non gestisce i social network, ha riferito il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

"Vogliamo prima vederci chiaro. Sapete che il presidente Putin non usa direttamente i social network, non li gestisce personalmente. Pertanto in generale è sicuramente una proposta molto interessante, ma dobbiamo in qualche modo capire cosa si intende, ciò che viene proposto, quindi prima di tutto in qualche modo controlleremo tutto questo, poi reagiremo", ha detto Peskov ai giornalisti.

In precedenza Musk si era rivolto all'account ufficiale su Twitter del Cremlino sia in inglese che in russo, invitando il capo di Stato russo ad una conversazione sul sempre più popolare social network Clubhouse.

".@KremlinRussia_E ti piacerebbe unirti a me per una conversazione su Clubhouse?" Musk ha twittato, rivolgendosi all'account di notizie del Cremlino e aggiungendo in russo che sarebbe "un grande onore parlarvi".