Elon Musk invita il Cremlino a conversare nell'app Clubhouse

Lanciata nel 2020, Clubhouse è una app di social networking basata sulla comunicazione solo audio ed è accessibile solo su invito. La sua popolarità è salita alle stelle negli ultimi mesi, in gran parte grazie alla promozione da parte di Elon Musk.

Elon Musk ha twittato rivolgendosi al Cremlino per avere una conversazione utilizzando l'app audio di Clubhouse su invito.

".@KremlinRussia_E ti piacerebbe unirti a me per una conversazione su Clubhouse?" Musk ha twittato, rivolgendosi all'account di notizie del Cremlino e aggiungendo in russo che sarebbe "un grande onore parlarvi".

было бы большой честью поговорить с вами — Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021

​Clubhouse ha recentemente guadagnato popolarità, attirando molti nuovi utenti e inducendo molti a cercare inviti per le cosiddette "stanze" nell'app, poiché molte figure di spicco tra cui l'amministratore delegato di Facebook Mark Zuckerberg, il rapper Drake e l'attore Kevin Hart si sono uniti alla app per avviare discussioni.

Non è la prima volta che Musk si rivolge ai funzionari russi. All'inizio dello scorso maggio, il numero uno di SpaceX sembrava aver condotto una breve conversazione con il capo dell'agenzia spaziale russa Roscosmos Dmitry Rogozin, condividendo speranze per una futura cooperazione.

"Grazie signore, haha", ha detto Musk in russo in risposta alle congratulazioni di Rogozin per il recente lancio di SpaceX.

"Attendiamo con impazienza una cooperazione a lungo termine reciprocamente vantaggiosa e prospera".