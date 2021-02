In Russia poco oltre 14mila nuovi casi di Covid nell'ultimo giorno: mai così bassi da ottobre

In base ai dati odierni, in Russia dall'inizio dell'epidemia sono stati registrati 4.071.883 casi di infezione da coronavirus.

Per la seconda volta consecutiva in Russia sono stati registrati meno di 15mila casi di Covid: nell'ultimo giorno il loro numero di nuovi contagi è stato pari a 14.185, secondo il quartier generale per la lotta contro la diffusione del coronavirus.

Il numero odierno di nuovi casi è il più basso da metà ottobre. Il tasso di crescita è diminuito dallo 0,37 allo 0,35%, nell'11,2% dei casi riscontrati l'infezione è asintomatica. La maggior parte dei nuovi casi si trova a Mosca (1.559, il giorno prima erano 1.963) seguita da San Pietroburgo (1.099, il giorno prima 1.130) e nella regione di Mosca (828).

Nell'ultimo giorno a 15.194 persone è stata confermata la guarigione dal Covid, in questo modo il totale arriva a 3.593.101.

I decessi per coronavirus sono stati nelle ultime ventiquattro ore 430, che portano il bilancio complessivo delle vittime a superare quota 80mila, fermandosi a 80.126.

In Russia le persone attualmente positive al coronavirus sono 398.656.