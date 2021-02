Un piccolo vizio serale: rivelato il segreto della longevità della regina Elisabetta

Il segreto della sua longevità ed energia potrebbe risiedere in un rituale notturno che la monarca segue religiosamente prima di andare a dormire.

La Regina Elisabetta II il prossimo aprile compirà 95 anni e da 69 mantiene la corona d'Inghilterra. Il suo è il regno più longevo della storia britannica, superando quello della Regina Vittoria durato 63 anni e 216 giorni. Il tabloid britannico The Express ha rivelato il segreto di tanta forza e vitalità: risiederebbe in rito notturno che Sua Maestà segue in maniera religiosa.

Si tratta dell'abitudine di bere un bicchiere di champagne ogni sera prima di andare a letto, una tradizione che regina segue da molto tempo, secondo la cugina Margaret Rhodes. Non si conosce esattamente quale sia la marca di champagne preferita di Elisabetta II , ma di sicuro deve trattarsi di una delle otto con la certificazione. Per ottenere tale status, il produttore deve essere sulla lista della famiglia reale per almeno cinque anni.

Tra i prestigiosi marchi di champagne che godono di questa certificazione ci sono Bollinger, Krug, Lanson e Pol Rogers, bottiglie tra le più costose del mondo.

La Regina non disdegna i drink

The Express ha rilevato che la regina Elisabetta II è un amante dei drink e ne beve uno o due durante il giorno. Tra i preferiti di Sua Maestà il gin e il Dubonnet, una bevanda a base di vino dolce.

Alla fine del 2020, la regina britannica ha lanciato la sua produzione di gin , il Sandringham Celebration Gin. Il distillato è ottenuto dalle piante coltivate nella sua tenuta di Sandringham nel Norfolk. Il prestigioso gin è prodotto in piccoli lotto e venduto nel negozio di souvenir online ufficiale. Una bottiglia da mezzo litro costa £ 50.