CNN: Trump rifiutò di richiamare all'ordine i riottosi del Campidoglio

Il 45 ° presidente degli Stati Uniti è accusato di "incitamento all'insurrezione" per aver incoraggiato la mortale rivolta del Campidoglio del 6 gennaio, ma nega la responsabilità per gli atti violenti commessi durante l'attacco che ha causato cinque vittime, insistendo sul fatto di non aver mai voluto la violenza nelle strade degli Stati Uniti.