Germania e Danimarca: 14 arresti per sospetto complotto attacco terroristico con sostanze chimiche

La polizia danese e quella tedesca hanno sequestrato, dopo una serie di raid effettuati in entrambi i paesi, un gruppo sospettato di detenzione di esplosivi e pianificazione terroristica, ha riferito la Radio Danese.

Un totale di 14 persone sono state arrestate, buona parte di questi nella regione danese della Zelanda. Tre fratelli siriani di 33, 36 e 40 anni sarebbero stati i dirigenti della cellula terroristica. Due di loro sono stati arrestati durante i raid in Danimarca, insieme a un lotto di sostanze chimiche. Il terzo è stato arrestato nello stato tedesco dell'Assia.

Secondo la polizia di sicurezza danese PET, le persone arrestate avevano accumulato armi e componenti per costruire esplosivi o erano complici.

I prodotti chimici, compreso lo zolfo, che la polizia sospetta potrebbe essere stato usato per fabbricare una bomba, sono stati trovati in relazione alle ricerche a Holbæk, in Danimarca.

Durante un'incursione in una casa nella città tedesca di Dessau, nello stato federale della Sassonia-Anhalt, sono stati trovati dieci chili di polvere da sparo e una bandiera fatta in casa rappresentante simboli Daesh. Finora, non è chiaro se le armi e gli esplosivi fossero destinate a un singolo attacco o più.

È stato anche ritrovato materiale propagandistico legato a Daesh, che in precedenza era stato collegato a diversi attacchi terroristici in Europa, compresi quelli di Parigi nel novembre 2015, dove furono uccise 130 persone. Un'altra importante scoperta è stata una copia del Corano in cui sono state enfatizzate i versetti che trattano della lotta contro gli "infedeli".

I raid congiunti della polizia danese e tedesca sono stati innescati da un acquisto su Internet di diversi chili di sostanze chimiche, compreso lo zolfo, che ha fornito alle forze dell'ordine la pista da seguire.

* Daesh (ISIS / ISIL / "Stato islamico") organizzazione terroristica bandita in Russia e in altre nazioni