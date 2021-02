Incendio a Parigi, almeno 2 morti e 4 feriti - Foto

Solidarité totale avec les victimes. Deux personnes sont décédées cette nuit, 4 blessées sont hospitalisées et 32 personnes ont été évacuées et mises au chaud au commissariat et à la @Mairiedu11. Merci aux @PompiersParis et @prefpolice pour leur efficacité. https://t.co/On8GzKdK4D