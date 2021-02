Covid, Boris Johnson ai cittadini: "Vietato andare in vacanza"

Nel Regno Unito è attualmente vietato andare in vacanza. L'annuncio è arrivato dal primo ministro britannico Boris Johnson che durante una conferenza stampa ha spiegato che per il paese la priorità attuale è la campagna di vaccinazione.

"La nostra priorità in questo momento è proseguire la campagna vaccinale e accelerarla il più possibile" ha dichiarato Johnson, aggiungendo che finora nel Paese sono stati vaccinati oltre 13 milioni di cittadini, con la somministrazione al 25% degli adulti e al 90% degli over 75.

WATCH LIVE: An update on coronavirus (10 February 2021) https://t.co/uLOJAwRhtM — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 10, 2021

​Il ministro dei Trasporti Grant Shapps ha esortato i cittadini a non prenotare per le vacanze estive né per i viaggi interni al Paese né per quelli all'estero.

"Non voglio aumentare inutilmente le speranze della gente. Prima devono essere tutti vaccinati", ha affermato Shapps a SkyNews.

Reazioni del settore turistico

"Se aspettiamo che la campagna vaccinale sia completata prima di permettere alla gente di andare all'estero, perderemo un'altra stagione estiva, qualcosa che l'industria dei viaggi non può permettersi" ha affermato una portavoce dell'Associazione britannica degli agenti di viaggio dopo le dichiarazioni del ministro dei Trasporti.

In precedenza è partito nel Paese uno studio parallelo alla campagna vaccinale per testare la validità di una vaccinazione combinata con la somministrazione per la prima dose e per il richiamo a due vaccini diversi.

Nel Regno Unito rimane comunque alto il numero di nuovi contagi da Covid e decessi. Il Paese ha registrato dall'inizio della pandemia un totale di 3.985.161 casi con un incremento giornaliero di 13.013. Il totale dei decessi è 114.851 (1.001 nella giornata di oggi), mentre il totale dei guariti è 2.018.844.