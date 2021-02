Germania, ex del calciatore Boateng trovata morta ad una settimana dalla rottura del fidanzamento

La fidanzata del calciatore Jerome Boateng, Kasia Lenhardt, è stata trovata morta nel suo appartamento di Berlino questo martedì. La polizia tedesca ha specificato di non considerare la sua morte come sospetto omicidio.

"Ieri intorno alle 20.30 c'è stata un'operazione di polizia a Charlottenburg per un sospetto suicidio. Nella casa è stata trovata una persona senza vita. Non c'è il segnale di coinvolgimento di terzi", ha detto una fonte della polizia di Berlino, citata dal tabloid britannico Daily Mail.

La coppia aveva annunciato la rottura del proprio rapporto sentimentale il 2 febbraio. La modella, che aveva un figlio da una precedente relazione, si frequentava con il difensore del Bayern Monaco da circa 15 mesi. Dopo la fine del rapporto, la Lenhardt aveva definito Boateng "il diavolo" e aveva promesso di "parlare" e "reagire" una volta che si fosse ripresa dalla rottura, a suo dire causata da menzogne e numerosi episodi di infedeltà.

Sara Kulka, una modella sua amica, ha confermato la morte della 25enne con un post di Instagram, porgendo le condoglianze alla famiglia e augurando che si faccia verità sulla morte.

"Riposa in pace. Persona meravigliosa, mi manchi e mi sarebbe piaciuto dirti addio. Spero che tu possa trovare la pace ora e spero che la verità venga fuori, so quanto avresti voluto che fosse. Non ti dimenticherò mai. Non ho mai conosciuto nessuno che potesse ridere come te. Mando molta forza alla famiglia".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Kulka (@sarakulka_) Era stato Boateng ad annunciare per primo la fine della relazione, dovuta, da parte sua, ai continui tentativi di sabotaggio della Lenhardt nei confronti dell'ex partner l'ex Rebecca Silvera.

"Ho agito nell'interesse della mia famiglia e mi scuso tutti quelli che ho ferito, specialmente con la mia ex ragazza e i nostri figli", aveva detto.

A queste parole la modella aveva ribattuto: 'Combatterò! Perché non sono mai stata così ingannata, usata e per le menzogne. Datemi un momento". Solo dopo pochi giorni è arrivato l'epilogo tragico con la morte della 25enne.

Kasia Lenhardt era diventata famosa grazie allo show televisivo Germany's Next Top Model dove era apparsa nel 2012, classificandosi al quarto posto nella gara.