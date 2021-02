Senato USA giudica costituzionale il processo di impeachment a Donald Trump

Per il tycoon si prevede un processo dall'esito non scontato: per la condanna dell'ex capo di stato americano servirà infatti il voto di almeno i due terzi dei senatori.

Il Senato degli Stati Uniti d'America ha dichiarato costituzionale il secondo processo per impeachment all'ex presidente Donald Trump per incitamento alla violenza.

A votare a favore della misura sono stati 56 senatori, tra cui anche 6 repubblicani, mentre solo 44 si sono dichiarati contrari. Qualora il processo dovesse andare in porto, si tratterebbe di un unicum, dal momento che in precedenza nessun ex presidente era mai stato condannato per impeachment.

Nonostante la difesa dell'ex numero uno della Casa Bianca abbia cercato di dimostrare che Trump avesse agito come privato cittadino, i democratici hanno fatto pressione affinché gli fossero riconosciute delle responsabilità per quanto compiuto dal primo all'ultimo giorno di mandato.

© Sputnik . Igor Mikhalev Il congresso degli USA

Trump sarà condannato?

Il processo si farà dunque, ma il suo possibile esito resta ad oggi imprevedibile.

Perché Trump sia giudicato colpevole, infatti, sarà necessario che almeno i due terzi dei senatori votino a favore.

Uno scenario che la maggior parte degli osservatori ritiene ben poco probabile, in virtù del fatto che la mozione dovrebbe essere appoggiata da almeno 17 senatori repubblicani.​

Per conoscere l'esito del processo, dunque, bisognerà aspettare non meno di una settimana, con la maggior parte dei media americani che sono convinti che una sentenza sarà emessa entro un massimo di due settimane.

Per cosa viene giudicato Trump

Il processo di impeachment a Donald Trump è stato avviato in relazione ai fatti dello scorso 6 di gennaio, quando secondo l'accusa l'ex inquilino della Casa Bianca incitò alla violenza i propri sostenitori, i quali presero d'assalto il Campidoglio a Washington.

Nel corso degli scontri, in quell'occasione, persero la vita 5 persone, tra cui anche due rappresentanti delle forze dell'ordine.