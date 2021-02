Turchia, uomo inseparabile amico di un cigno che ha salvato 37 anni fa - Foto

Mirzan e un gruppo di amici stavano prendendo una scorciatoia in macchina quando hanno notato in un campo un cigno con un'ala rotta. L'uomo l'ha raccolto per proteggerlo dai predatori e l'ha portato a casa sua.

Dopo che l'ala malconcia è guarita, il cigno è comunque rimasto a vivere con Mirzan nella sua fattoria nella regione di Karaagac, al confine con la Grecia, facendo inoltre amicizia con i cani e i gatti della zona.

© AP Photo / Ergin Yildiz Postino turco con cigno

"Dato che amo gli animali, mi sono detto che avrei dovuto portarla a casa invece di lasciarla in preda alle volpi. Poi ci siamo abituati l'un l'altro e non ci siamo mai più separati", ha detto Mirzan all'Associated Press, riportato poi dall''Independent'.

Mirzan lo ha chiamato Garip, letteralmente 'bizzarro', ma la parola può anche essere usata per descrivere coloro che sono sfortunati.

Garip segue Mirzan ogni volta che esce dal suo recinto, accompagnandolo quando fa i suoi lavori in giro per la fattoria (dalla quale non ha mai cercato di scappare) o per le sue passeggiate serali.

L'uomo, che non ha mai avuto figli, considera il cigno come tale.

Un'unione vantaggiosa per entrambi: secondo lo Swan Sanctuary, con sede nel Regno Unito, la durata media di un cigno in natura è di 12 anni. Al sicuro in una fattoria evidentemente si vive molto di più.