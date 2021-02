Android 12 avrà una nuova interfaccia?

Prima del rilascio stabile, Google condivide la documentazione e il codice sorgente con i suoi principali partner per dare loro il tempo di prepararsi per la nuova versione. Una presunta bozza iniziale di un documento che Google ha realizzato per riassumere le modifiche in Android 12 è trapelata online e immediatamente da questo sono state estratte schermate che mostrano la nuova interfaccia utente e le modifiche funzionali.

​A giudicare da questi screenshot trapelati e subito pubblicati sul forum per sviluppatori XDA, Android 12 starebbe per ridisegnare completamente l'aspetto del pannello delle notifiche: il suo sfondo diventerà trasparente e un’ombra sarà disponibile a seconda del tema selezionato.

Nella nuova versione del sistema operativo con il logo del robottino verde, gli elementi dell'interfaccia diventeranno più arrotondati. Altre modifiche includono una variazione alle impostazioni sulla privacy, un menu widget aggiornato e una serie di altri miglioramenti. Ancora una volta, Google cambierà i meccanismi di risposta rapida ai messaggi dal sipario.

© Depositphotos / Mactrunk Un cellulare Samsung con il logo di Android sullo schermo

A proposito di privacy XDA sostiene che forse sarà possibile finalmente ricevere avvisi sotto forma di indicatori della barra di stato ogni volta che un'app utilizza la fotocamera o il microfono. Toccando queste icone della barra di stato potrebbe essere visualizzato un pop-up nella parte superiore dello schermo che indica esattamente quali app stanno utilizzando la fotocamera o il microfono.

“Google sta testando questi chip per la privacy da oltre 2 anni, quindi sarebbe bello vederli finalmente fare la loro comparsa in Android 12”, scrive il portale.

Gli sviluppatori dovrebbero rilasciare la prima versione beta di Android 12 nel febbraio-marzo 2021. Il rilascio finale della nuova versione del sistema operativo di Google è previsto per la fine di questa estate.