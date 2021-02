Vaccino Covid, Sudcorea potrebbe acquistare lo Sputnik V e altri vaccini per via dei nuovi ceppi

L'Agenzia coreana per il controllo e la prevenzione delle malattie (KDCA) ha affermato che il governo sudcoreano potrebbe prendere in considerazione l'acquisto dello Sputnik V della Russia e altri vaccini contro il coronavirus per frenare la diffusione delle nuove varianti virali e prevenire ritardi nelle consegne dei vaccini già concordati.

"Per quanto riguarda il vaccino russo Sputnik V, data l'incertezza, i problemi di approvvigionamento e i ceppi di virus mutati, abbiamo in programma di continuare a valutare la necessità di ulteriori forniture di vaccini ... Ciò significa che stiamo considerando tutti i vaccini disponibili come candidati", ha detto il capo della KDCA Jeong Eun- Kyeong in un briefing.

Il funzionario ha anche notato che Seoul sta negoziando un acquisto aggiuntivo di circa 20 milioni di dosi di vaccino Novavax prodotto negli Stati Uniti.

fornirebbe solo una protezione minima

Il problema è emerso dopo che sono giunti dati che mostrano come il vaccino AstraZeneca, che era stato consigliato per la distribuzione in Corea del Sud dal pannello farmaceutico nazionale,contro il ceppo di coronavirus sudafricano

Il lancio del vaccino in Corea del Sud dovrebbe iniziare a febbraio. Secondo il primo ministro Chung Sye-kyun, le spedizioni AstraZeneca per 2,19 milioni di persone arriveranno nella prima metà del 2021.

Quest'anno, il paese spera di ricevere un totale di 106 milioni di dosi da vari produttori sufficienti per vaccinare i suoi 51,3 milioni di persone.