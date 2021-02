Bill Gates individua due principali minacce per l'umanità dopo pandemia di coronavirus

Il multimiliardario e filantropo americano Bill Gates ha dichiarato in un'intervista al canale YouTube Veritasium quali sono le principali minacce per l'umanità dopo la fine della pandemia di Covid-19.

Il co-fondatore di Microsoft ha individuato due minacce principali: il cambiamento climatico e il bioterrorismo.

"Una è il cambiamento climatico", ha detto Gates, "ogni anno avrebbe un bilancio delle vittime ancora maggiore di quello che abbiamo avuto in questa pandemia".

Ma c'è anche un'altra minaccia di cui nessuno vuole parlare, secondo Gates.

"Qualcuno che vuole fare danni potrebbe creare un virus: la possibilità di incappare in questo è più alta che finire in un'epidemia causata naturalmente come quella attuale", ha detto.

Il miliardario ha sottolineato che "ci saranno più pandemie", poiché gli esseri umani interagiscono con altre specie e questi virus stanno attraversando la barriera delle specie, osservando, tuttavia, che l'umanità potrebbe aumentare la sua preparazione, quindi "non avremo più un numero di morti a quello che abbiamo oggi".

Il mese scorso il co-fondatore di Microsoft ha avvertito che il mondo non è pronto ad una nuova pandemia, che secondo lui potrebbe essere dieci volte peggiore dell'epidemia in corso che ha già fatto 2,2 milioni di vittime in tutto il mondo e ha innescato un'enorme crisi economica.

Bill Gates e sua moglie Melinda hanno fondato la Bill & Melinda Gates Foundation, focalizzata in un ampio insieme di progetti di salute pubblica. Fornisce assistenza nella lotta alle malattie trasmissibili, nonché ai programmi di vaccinazione.