Il Sudafrica sospende la vaccinazione con AstraZeneca poiché gli studi rivelano una bassa efficacia

"Dalla prossima settimana e per le prossime quattro settimane ci aspettiamo che arrivino i vaccini J&J e Pfizer. Quindi ciò che sarà disponibile per gli operatori sanitari saranno quei vaccini", ha detto Mkhize durante un briefing online domenica, aggiungendo che il "Il vaccino AstraZeneca rimarrà a disposizione ... fino a quando gli scienziati non ci daranno chiare indicazioni su cosa dobbiamo fare".

Il ministro ha sottolineato che il programma di vaccinazione proseguirà, ma la strategia dovrà essere modificata.

"Ci aspettiamo di continuare ancora con il nostro programma di vaccinazione", ha detto Mkhize, spiegando che emergerà maggiore chiarezza dopo che un comitato di scienziati presenterà i risultati dello "studio di raccomandazione" sul vaccino AstraZeneca.

© REUTERS / Joe Giddens/Pool Vaccino AstraZeneca

Uno studio che dovrebbe essere pubblicato lunedì mostra che il vaccino contro il coronavirus Oxford/AstraZeneca offre una protezione limitata contro il ceppo sudafricano del coronavirus e nei soli casi di COVID-19 lievi e moderati.

Secondo il Financial Times, che ha pubblicato alcuni dei risultati dello studio durante il fine settimana, i test sarebbero stati compiuti su 2.025 volontari partecipanti, con un'età media di 31 anni. A metà di questi è stato somministrato un placebo, mentre l'altra metà ha ricevuto almeno una dose del vaccino Oxford/AstraZeneca contro il coronavirus. Nessuno dei partecipanti è morto o è stato ricoverato in ospedale.

Un portavoce di AstraZeneca ha dichiarato al Financial Times che AstraZeneca aveva già iniziato ad adattare il suo vaccino al ceppo sudafricano in modo che sia pronto per le consegne autunnali, se necessario.

Secondo Mkhize, il numero totale dei casi confermati di COVID-19 in Sud Africa è di 1.476.135, con il bilancio delle vittime pari a 46.290.