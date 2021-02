Ungheria approva definitivamente uso del vaccino russo anti-Covid "Sputnik V"

Il ministro ungherese delle Risorse Sociali Miklos Kasler ha affermato che il Centro sanitario nazionale ungherese ha approvato in via definitiva l'uso del vaccino russo "Sputnik V" contro il coronavirus SARS-CoV-2.

"Il Centro nazionale per la salute pubblica ha completato i necessari studi formali sul vaccino Sputnik V, che hanno stabilito che il preparato soddisfa le specifiche del produttore in termini di qualità del prodotto ed è adatto per l'uso umano", ha scritto Kasler su Facebook.

Il ministro ha aggiunto che in questo modo quattro vaccini contro il coronavirus sono stati approvati per l'uso in Ungheria:

Pfizer/BioNTech;

Moderna;

AstraZeneca;

Sputnik V.

Vaccino russo anti-Covid "Sputnik V"

L'11 agosto scorso la Russia ha registrato il suo primo vaccino contro il Covid-19, chiamato Sputnik V e sviluppato dagli scienziati del Centro di Epidemiologia e Microbiologia "Gamaleya". Il farmaco è commercializzato dal Fondo Russo per gli Investimenti Diretti, responsabile della conduzione delle trattative sull'esportazione e produzione all'estero di questo farmaco.

Il vaccino è costituito da due componenti e il vettore utilizzato per indurre la risposta immunitaria dell'organismo si basa su un adenovirus umano. Il vaccino viene somministrato due volte, in un intervallo di 21 giorni. Negli studi clinici ha mostrato un'efficacia del 100% contro i casi gravi di Covid-19, ovvero nessuno dei soggetti vaccinati nei test ha contratto sintomi gravi della malattia se infettato dal coronavirus.