Trovati da esperti Oms "indizi importanti" nell'indagine sull'origine del coronavirus a Wuhan

La mancanza di comprensione su come il coronavirus SARS-CoV-2 abbia fatto il salto di specie dai pipistrelli all'uomo ha fomentato le speculazioni sul fatto che il virus possa essersi diffuso per errore dall'Istituto di Virologia di Wuhan, dove si trova il laboratorio con il massimo grado di sicurezza. Questa ipotesi è stata smentita dal team scientifico, che include lo zoologo di New York Peter Daszak.

Secondo Daszak, riporta Bloomberg, gli scienziati hanno fatto diverse scoperte durante l'indagine presso il mercato ittico a Wuhan. La task force di 14 persone ha collaborato con esperti cinesi e ha visitato i punti caldi in cui potrebbero essersi verificati i primi casi di infezione alla fine del 2019.

Secondo i risultati della task force, l'origine delle prime infezioni non sarebbe stata il mercato di animali selvatici e di frutti di mare di Wuhan, in quanto ulteriori ricerche hanno rivelato casi di Covid non correlati a questa localizzazione. Tuttavia, gli esperti hanno trovato nel mercato "indizi" chiave per le indagini. Allo stesso tempo Daszak non ha condiviso i dettagli: si prevede che i risultati principali dell'indagine saranno pubblicati prima che la task force lasci Wuhan il 10 febbraio.

Lo scienziato ha notato che i virus vengono trasmessi "in modo piuttosto complesso" e ci vorrà molto tempo per tracciare il loro intero percorso.

"Quello che ho visto già mi dice che ci sono veri indizi su quanto accaduto. Spero che potremo fornire una spiegazione accurata entro la fine di questo viaggio", ha concluso.

Nel mondo, secondo gli ultimi dati, oltre 106 milioni di persone sono state infettate dal nuovo coronavirus SARS-CoV-2 e oltre 2 milioni sono state le vittime. Gli Stati Uniti sono il Paese con il maggior numero di casi e vittime.