Segnalati spari della polizia per disperde la protesta a Myawaddy, Myanmar

Il 1° febbraio, l'esercito del Myanmar ha rovesciato il governo del paese e ha arrestato il suo leader civile Aung San Suu Kyi, il presidente Win Myint e altri alti funzionari. Migliaia di persone sono scese in piazza questa settimana per protestare contro il colpo di stato militare.

Una serie di colpi d’arma da fuoco sono stati segnalati domenica a Myawaddy in Myanmar, una città nello stato di Kayin nel sud-est del paese, mentre la polizia stava disperdendo i manifestanti, lo riporta la Reuters.

Lo stato di Kayin si trova vicino al confine tra Myanmar e Thailandia.

I media hanno detto che un "video in diretta pubblicato su Facebook" mostrava come agenti di polizia in divisa che trasportavano armi si facevano strada tra una folla di manifestanti a Myawaddy e poi si sono uditi suoni simili a uno scontro a fuoco.

A quanto pare lo sviluppo è avvenuto quando decine di migliaia di persone in Myanmar sono scese in piazza domenica per denunciare il colpo di stato militare avvenuto nel paese all'inizio della settimana. Lunedì, i vertici militari hanno messo dietro le sbarre il leader eletto del paese Aung San Suu Kyi, il presidente Win Myint e altri politici chiave e hanno dichiarato lo stato di emergenza di un anno a seguito delle accuse secondo cui le elezioni del novembre 2020 sarebbero state truccate.

Le manifestazioni sono in corso da sabato, i manifestanti chiedono il rilascio del leader eletto Aung San Suu Kyi.

Durante le grandi proteste, Internet apparentemente è stato oscurato nella città principale del Myanmar, Yangon, ma ora è stato ripristinato, secondo le informazioni di testimoni citati da Reuters.