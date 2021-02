Nelle acque danesi iniziata la posa dei tubi di Nord Stream-2

La nave posatubi aveva iniziato i lavori per la ripresa della costruzione dell'infrastruttura energetica il 24 gennaio. Nelle acque danesi occorre posare un tratto di 120 chilometri, dopodichè ci saranno da fare altri 28 chilometri nelle acque tedesche.

Secondo una dichiarazione della società gestore del progetto Nord Stream 2 AG, Fortuna ha completato con successo le sue prove in mare e ha iniziato a posare i tubi sabato. Il lavoro viene eseguito in conformità con tutte le autorizzazioni necessarie.

"Forniremo inoltre informazioni più dettagliate sulla costruzione e sui nostri piani futuri", ha aggiunto Nord Stream 2 AG.

In precedenza il cancelliere austriaco aveva espresso la sua contrarietà a legare il completamento di Nord Stream-2 con il caso Navalny.

Nord Stream-2: cos'è e perchè viene osteggiato

Nord Stream-2 è un gasdotto che trasporterà 55 miliardi di metri cubi di gas naturale russo all'anno attraverso il Mar Baltico verso la Germania settentrionale, per poi essere distribuito verso l'Europa. Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni cercando di stroncare il progetto, in quanto visto in competizione con i suoi piani relativi alle forniture di gas naturale liquefatto al grande mercato energetico della Ue. Anche la Polonia e l'Ucraina, i principali Paesi di transito del gas russo, si sono opposte con veemenza alla nuova rotta di trasporto del gas, temendo la riduzione degli introiti derivanti dal transito.