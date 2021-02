Cina, approvato il vaccino Sinovac per l'inoculazione di massa

La Food and Drug Administration cinese ha annunciato sabato di aver approvato l'uso del vaccino contro il coronavirus sviluppato da Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology (parte di Sinovac) per tutta la popolazione.

"La State Food and Drug Administration cinese ha approvato la domanda di registrazione del vaccino contro il coronavirus sviluppato dalla Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology. Il vaccino è adatto per la prevenzione del COVID-19", si legge nel comunicato.

Il vaccino Sinovac può ora essere somministrato a tutta la popolazione.

In precedenza era consentito solo per la vaccinazione di emergenza di gruppi chiave quali medici, addetti ai trasporti e forze dell'ordine.

Sinovac ha iniziato a sviluppare il suo vaccino nel gennaio 2020, subito dopo lo scoppio di una polmonite allora sconosciuta, che è stata successivamente confermata ufficialmente nella città cinese di Wuhan e denominata COVID-19.

Il vaccino è stato approvato per studi clinici di Fase III in Brasile, Indonesia, Turchia e Cile, mentre i risultati degli studi di Fase I e II in Cina hanno dimostrato che il vaccino è in grado di indurre anticorpi in oltre il 90% dei volontari che hanno ricevuto due dosi.