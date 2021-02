Slovacchia e Repubblica Ceca interessate al vaccino russo anti-Covid Sputnik V

La Slovacchia potrebbe produrre vaccini contro il coronavirus, non è escluso che si tratti del preparato russo Sputnik V, ha affermato il premier Igor Matovič.

"Il produttore del vaccino russo Sputnik V è interessato affinchè questo preparato venga prodotto direttamente nel Paese in cui viene fornito. Non è possibile che gli interessi geopolitici superino gli interessi della gente", ha detto Matovič, intervenendo alla radio nazionale.

Secondo il premier, se la Slovacchia iniziasse a produrre il vaccino contro il coronavirus, non lo farebbe solo per soddisfare il suo fabbisogno interno, ma fornirebbe i medicinali anche negli altri Paesi della Ue.

In Repubblica Ceca si pensa ad acquisti diretti di Sputnik V

Esperti del ministero della Salute ceco stanno valutando gli aspetti legali di eventuali acquisti diretti del vaccino russo Sputnik V contro il coronavirus, aggirando le autorità competenti della Ue, ha riferito oggi il media locale Seznam, citando proprie fonti nel ministero della Salute.

"Qualche giorno fa esperti del ministero della Salute hanno avuto il compito di scoprire quali possibilità legali esistono per consentire l'uso del vaccino Sputnik V nel Paese senza la corrispondente approvazione dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema)", si legge nell'articolo.

In altre parole, chiarisce la pubblicazione, si sta cercando un'opzione per cui in Repubblica Ceca il permesso di usare il vaccino russo sarebbe legittimo senza il via libera dell'Ema e dell'Istituto statale per il controllo dei farmaci.

In precedenza Bloomberg ha elogiato il vaccino russo anti-Covid "Sputnik V" del Centro Gamaleya.