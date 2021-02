Covid, i quattro sintomi per cui chiamare urgentemente il medico

Hussein Abdeh, capo farmacologo della clinica britannica Medicine direct, ha elencato quattro sintomi dell'infezione del nuovo coronavirus per cui serve chiedere immediatamente assistenza medica.

"Se si verificano sintomi gravi come dolore toracico, difficoltà di respirazione e difficoltà a parlare o camminare, bisogna assolutamente cercare assistenza medica il prima possibile", ha detto Abdeh al Daily Express.

Ha inoltre ribadito l'appello per mettersi in autoisolamento immediato in presenza dei principali sintomi della malattia: tosse, perdita del gusto e dell'olfatto, febbre o affaticamento.

Più di 104 milioni di persone sono state infettate dal coronavirus nel mondo, quasi 2,3 milioni sono morte. La maggior parte dei casi di Covid e delle vittime si trova negli Stati Uniti, seguiti da India e Brasile.

In precedenza Bloomberg ha elogiato il vaccino russo anti-Covid "Sputnik V" del Centro Gamaleya.