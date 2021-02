Covid-19, Russia: 3.951.233 contagi (+16.627), 76.229 decessi (+497), guarigioni +22.831

Identificati in Russia 16.627 nuovi casi di infezione da coronavirus Sars-CoV-2, ma sono 22.831 i guariti nelle ultime 24 ore nel paese.

In un giorno in Russia sono stati registrati 16.627 casi di Covid-19. Per il quinto giorno consecutivo il numero di contagiati nelle 24 ore è inferiore alla quota di 17 mila.

Il tasso di diffusione Rt è sceso allo 0,42 per cento, per il 10,9 per cento dei pazienti la malattia procede senza sintomi. 497 persone sono morte invece, ma sono 22.831 quelle guarite. Il numero più alto dei contagiati è stato registrato a Mosca (2.214, il giorno prima era 2.032), San Pietroburgo (1.248), e la regione di Mosca (955).

Da inizio pandemia il paese ha registrato 3.951.233 casi di Covid-19. Sono morti sul totale 76.229 pazienti, dalle istituzioni mediche sono state dimesse oltre 3,4 milioni di persone. In tutto il mondo, secondo gli ultimi dati dell'OMS, sono stati riscontrati oltre 104,3 milioni di infetti, e secondo le stime della Johns Hopkins University, il loro numero ha superato i 105,4 milioni. Sono morti dall'inizio della pandemia 2,3 milioni di persone in tutto il mondo.