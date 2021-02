Vedova allegra: donna russa uccide 11 mariti e si impossessa dei loro beni

La polizia del territorio di Krasnodar, nel sud della Russia, ha portato a fine un fascicolo su una donna che si sposava con uomini anziani che vivevano da soli al fine impressionarsi dei loro immobiliari per poi venderli.

Macabra coincidenza: dopo le vendite di questi immobiliari i suoi consorti morivano.

La donna ora è indagata dalla polizia per essersi arricchita dopo aver venduto i beni dei pensionati con cui entrava in confidenza.

Il piano della donna

Stando a quanto riferito dagli investigatori la donna, cinquantatreenne, agiva insieme alle sue figlie, occupandosi della ricerca di uomini soli. Nella maggior parte dei casi la donna sposava gli uomini mentre in un secondo momento le sue figlie entravano in confidenza con i mariti per convincerle a firmare atti di donazione, testamenti o contratti sulla vendita dei loro beni immobiliari: appezzamenti di terreno, case e appartamenti in diverse città nel sud della Russia.

In altri casi le figlie si presentavano alle vittime come loro parenti o eredi.

Un'altra complice delle truffatrici era una donna cinquantasettenne, agente immobiliare di professione. In alcuni casi era proprio lei che, sfruttando la sua posizione, si procurava informazioni sensibili e proponeva possibili bersagli al gruppo.

La polizia nel corso delle indagini ha stabilito il coinvolgimento delle accusate in 12 casi di truffa avvenuti nel periodo tra il 2013 ed il 2019. Undici delle dodice vittime della truffa risultano decedute.

© Sputnik Veduta di Krasnodar, la città russa dove operava la singolare vedova protagonista di questa notizia

L'atto di accusa sul caso è stato presentato al tribunale.

A gennaio la polizia di Novara ha sgominato una banda di truffatori che estorcevano oro ad anziani nel nome di presunti familiari.