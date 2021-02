USA, un uomo ruba auto contenente vaccini contro il COVID-19

La polizia locale ha pubblicato un filmato di una camera di videosorveglianza raffigurante una persona che, secondo le forze dell'ordine, ha rubato un veicolo con un carico di vaccini anti-COVID.

"E' un sospetto legato al furto di una Hyundai Accent grigia a quattro porte. L'auto è stata rubata il 3 febbraio 2021 verso le ore 15:00. Questa macchina trasportava fiale di vaccino contro il COVID-19", scrive la polizia in un post su Facebook.

La polizia chiede ai residenti di fornire informazioni che possano essere utili nella ricerca dell'uomo.

Vaccinazione negli Stati Uniti

Gli USA hanno avviato la campagna di vaccinazione di massa il 14 dicembre 2020. In seguito, come riportato dal New York Times, il piano vaccinale ha subito rallentamenti per via delle difficoltà nella distribuzione. Il presidente Joe Biden mira ad intensificare la campagna di vaccinazione, dopo aver promesso di somministrare un milione di dosi al giorno in 100 giorni, ovvero entro fine aprile. Entrambi i vaccini approvati (Pfizer/BioNTech e Moderna) richiedono due iniezioni.